Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde ahırda çıkan yangında 16 büyükbaş hayvan telef oldu.
Cumhuriyet Mahallesi'nde Y.S'ye ait ahırda gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında 16 büyükbaş hayvan telef oldu, ahır kullanılmaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Karapürçek'te Ahır Yangını: 16 Hayvan Telef Oldu - Son Dakika
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