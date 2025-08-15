Karasu Balıkçıları Palamut Avına Çıkamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karasu Balıkçıları Palamut Avına Çıkamadı

15.08.2025 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karasu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar palamut avına çıkamıyor, sezon beklemede.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ilçesindeki balıkçılar, palamut avına olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle çıkamadı.

Bu yıl ilk defa uygulanan erken sezon açılışı için belirlenen 15 Ağustos'ta palamut avına çıkmak için hazırlık yapan balıkçılar, dalga boyunun yükselmesi ve kuvvetli rüzgar nedeniyle limandan ayrılamadı.

Sadece olta ve çapariyle tutulmasına izin verilen palamudun uzatma ağlarıyla avlanabilmesi kararı doğrultusunda araçları 12 metrenin altında olan tekne sahipleri, hazırlıklara rağmen olumsuz şartlar nedeniyle Karadeniz'e açılamayınca Sakarya Nehri'ne demirleyerek 1 Eylül'ü beklemeye başladı.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, gazetecilere, 15 Ağustos itibarıyla 12 metre altı tekneler için av yasağının bittiğini belirterek, "Fakat deniz şartları kötü olduğu için Karadeniz'e açılamadılar. Karadeniz'in bütün kıyılarında balıkçı barınakları varken Sakarya ilinde barınak olmayan ilçe Karasu." diye konuştu.

Bıçakcı, Karadeniz'deki tüm 12 metre altı tekne balıkçılarının denize açıldığını anlatarak, "Fakat biz Sakarya Nehri ağzındaki etkin dalga nedeniyle açılamıyoruz. Hava durumuna göre 10 gün süreyle böyle devam edecek. Bizim için sezonun erken açılması hiçbir işe yaramadı. Tekne sahipleri ve çalışanlar hapsolmuş şekilde bekliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkçılardan Seyit Sezer, çocukluğundan beri balıkçılık yaptığını belirterek, "Ayın 15'i olmasına rağmen fırtına nedeniyle tekneyle denize açılamadık. Sakarya Nehri'nin ağzı tehlike oluşturduğundan böyle havalarda çıkmamız riskli oluyor. Balıkçı barınağımız yok. Ufak balıkçılar olarak rüzgarlı havada denize açılmamız riskli oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Denizcilik, Balıkçılık, sakarya, Ekonomi, Güncel, Karasu, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karasu Balıkçıları Palamut Avına Çıkamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Beşiktaş’a 9. saniyede büyük şok Beşiktaş'a 9. saniyede büyük şok
Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı Kara yolunda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Beşiktaş ilk yarıda kabusu yaşadı Tribünlerden büyük tepki Beşiktaş ilk yarıda kabusu yaşadı! Tribünlerden büyük tepki
Fenerbahçe’de ayrılık açıklandı Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı
Türkiye’ye gelince tüm kuralları unutuyorlar Gurbetçinin yaptığına bakın Türkiye'ye gelince tüm kuralları unutuyorlar! Gurbetçinin yaptığına bakın
Çocuğu bisikletten iterek bileğinin kırılmasına neden olan uzman çavuş gözaltına alındı Çocuğu bisikletten iterek bileğinin kırılmasına neden olan uzman çavuş gözaltına alındı
Termometre o şehirde 50 dereceye dayandı Termometre o şehirde 50 dereceye dayandı
’Bakan Fidan Mossad Direktörü ile görüştü’ iddialarına diplomatik kaynaklardan yalanlama 'Bakan Fidan Mossad Direktörü ile görüştü' iddialarına diplomatik kaynaklardan yalanlama
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular

17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
17:30
Memur-Sen’den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 18:39:11. #7.12#
SON DAKİKA: Karasu Balıkçıları Palamut Avına Çıkamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.