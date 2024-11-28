Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir çift yaşamını yitirdi.
Adapazarı-Karasu yolu Darıçayırı Karapınar kavşağında, Ali Küntaş yönetimindeki 54 AN 805 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 54 TR 802 plakalı otomobil çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan Ali ve eşi Zeynep Küntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
54 TR 802 plakalı otomobilin sürücüsünün kazanın ardından kaçtığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Karasu'da Kaza: Bir Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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