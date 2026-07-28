Karasu'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyerek 7 kişiyi tutukladı.
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Karasu ilçesinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 422 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 125 mililitre sıvı aseton, 1 sentetik ecza, 2 adet 9 milimetre çapında fişek, 1 adet 7,65 milimetre çapında fişek ile 8 cep telefonu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, ceza infaz kurumuna gönderildi.
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