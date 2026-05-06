Karasu'daki Geminin Kurtarılması İçin Çalışmalar Başladı

06.05.2026 19:04
Karasu'da karaya oturan geminin kurtarılması için su altı incelemesi yapıldı, rapor hazırlanacak.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde karaya oturan Kamerun bandıralı 82 metre uzunluğundaki geminin kurtarılması için çalışma yapıldı. Kurtarma planı öncesi dalgıçlar, dalış yaparak gemi çevresinde incelemede bulundu.

1 Mayıs'ta Karasu açıklarında etkili olan fırtına nedeniyle Kamerun bandıralı gübre yüklü gemi, kıyıya sürüklenerek karaya oturdu. Durumun bildirilmesi ile bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gemide mahsur kalan 8 kişilik mürettebat, çelik halatlar yardımıyla kıyıya getirildi. Başarılı operasyonla kurtarılan 7'si Azerbaycanlı 1'i Türk mürettebat, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi.

SU ALTINDAN İNCELEME

Bölgede hava koşulların düzelmesi sonrası bugün ilgili sigorta firması tarafından keşif dalışı yapıldı. Dalgıçlar, su altından karaya oturan gemiyi incelerken, kurtarma çalışmasının planlanması için rapor hazırlayacak. Hazırlanan raporun ardından geminin kurtarılması planlanıyor.

'BURASI TURİZM LOKASYONU'

Armatör firması operasyon müdürü Tuncay Binici, "Sigorta şirketi tarafından su altı incelemesi gerçekleştiriyor. İnceleme sonrası bir rapor oluşturulacak. Bu rapora göre geminin güvenli bir şekilde kaldırılması gerçekleştirilecek. Artık nasıl olacağı sigorta şirketinin kararı neticesinde gerçekleştirilecek. Mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini istiyoruz. Burası turizm lokasyonu. Bundan kaynaklı olarak en kısa sürede geminin buradan kaldırılması ve tekrar buranın turizme uygun olması lazım. Halkımızın göz zevkini bozmayacak, çevre kirliliği oluşturmayacak şekilde gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA

