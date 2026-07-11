Karasu'daki Yük Gemisi Kurtarıldı - Son Dakika
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Karasu'daki Yük Gemisi Kurtarıldı

Karasu\'daki Yük Gemisi Kurtarıldı
11.07.2026 19:22
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1 Mayıs'ta karaya oturan 'NINOVA' gemisi, başarılı bir kurtarma operasyonuyla yüzer hale getirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta karaya oturan yük gemisi kurtarıldı.

Hava muhalefeti nedeniyle Karadeniz'e sürüklenerek Karasu'da karaya oturan Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli kuru yük gemisini kurtarmak için ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile kanunlar gözetilerek kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

7 Temmuz'da başlatılan boşaltma işlemi kapsamında kurulan seyyar vinçle gemiden alınan 1775 ton amonyum sülfat (toz gübre), "Bahri Reis-III" isimli gemiyle 6 seferde Karasu Limanı'na taşındı.

Yük boşaltma ve taşıma işleminin tamamlanmasının ardından geminin hareket ettirilmesi için çalışma yürütüldü, sahil güvenlik ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Gemiden yaklaşık 250, karadan ise 500 metre açıklıkta bulunan gemi demirine bağlanan zincir ve halat jeneratörlü makara sayesinde çalıştırılarak geminin burnu açığı doğru döndürüldü.

Gemi, yüzer hale getirilerek karadan yaklaşık 300 metre açığa alındı.

Yapılan incelemelerin ardından hasar tespit edilmemesi durumunda gemi, römorkör yardımıyla bölgeden uzaklaştırılacak. Hasar belirlenmesi durumunda ise su altı kaynağıyla hasarın giderilmesi planlanıyor.

Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle 1 Mayıs'ta Karadeniz'de sürüklenerek Karasu ilçesinde karaya oturmuş, 1'i Türk, 7'si Azerbaycan uyruklu 8 kişilik mürettebat, varagele sistemiyle kurtarılmıştı.

Gemiyi kurtarma planı kapsamında dalgıçlar tarafından 3 kez inceleme dalışı yapılmış, 8 Mayıs'ta denize olası sızıntının önlenmesi için geminin çevresine koruyucu yüzer bariyer çekilmişti.

Gemide kirleticilerden arındırma çalışması kapsamında yağ, yakıt ve sintinedeki maddeler tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Denizcilik, 3. Sayfa, Ekonomi, 1 Mayıs, Güncel, Ulaşım, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karasu'daki Yük Gemisi Kurtarıldı - Son Dakika

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