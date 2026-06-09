Karasu'dan Kurultay Çağrısı

(ANKARA) - CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, kurultay sürecine ilişkin yaptığı açıklamada tarih verilmesi çağrısında bulundu.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süreç değil tarih verin! Ama'sız, fakat'sız zaman geçirmeden kurultay bekliyoruz. Kurultaydan kaçanlar değil, halkın iradesine sahip çıkanlar kazanacak! Kayyum gidecek, irade kazanacak!" dedi.