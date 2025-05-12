Karasu'dan Otoyol Geçiş Garantisi Eleştirisi - Son Dakika
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Karasu'dan Otoyol Geçiş Garantisi Eleştirisi

CHP'li Karasu, Nakkaş-Başakşehir otoyolunun geçiş garantisinin artırılmasını eleştirerek Meclis'e taşıdı.

12.05.2025 13:04
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş- Başakşehir kesiminde, otoyol açılmadan günlük araç geçiş garantisinin 90 binden 150 bine çıkarılmasını Meclis gündemine taşıdı. Karasu, "Yap-işlet-devret modeli, 'yap-işlet-devretme-yandaşı zengin et' modeline dönüştü" dedi.

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, yaptığı yazılı açıklamada, Rönesans Holding'in işleteceği Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir kesiminde, otoyol açılmadan günlük araç geçiş garantisinin 90 binden 150 bine çıkarıldığını ve sözleşme süresinin 3 yıldan fazla uzatıldığını belirtti. Bu uzatmayla şirkete güncel kurla 70 milyar lira aktarılmış olduğunu kaydeden Karasu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun artırımı Karayolları Genel Müdürü olduğu dönemde de önerdiği fakat o dönem kabul edilmediği" iddiasını TBMM gündemine taşıdı.

"Yap-işlet-devretme-yandaşı zengin et"

Meclis Başkanlığı'na soru önergesi sunan Karasu, şunları kaydetti:

"AKP iktidarı döneminde, 'Devletin cebinden tek kuruş çıkmadan yapılacak' denen Hazine garantili projelere aktarılan yüz milyarlarca lira garanti ödemeleri, devlet bütçesi üzerinde kara delik haline geldi. Her yıl katlanarak büyüyen bu kara delik, halka verilmesi gereken tüm kaynakları yutuyor. Özellikle büyük yapım ihalelerinde, rekabete imkan sağlayan açık usul yerine, 21/b pazarlık usulünü tercih ediliyor. Devlete devir tarihleri dolduğu halde yap-işlet-devret projeleri usulsüz sözleşme değişiklikleriyle asla devredilmeyecek hale getirilerek çocuklarımız, hatta torunlarımız dahi yandaşlara borçlu hale getirildi. Sözleşme değişiklikleriyle bu firmaların zenginliğine zenginlik katılıyor. Yap-işlet-devret modeli, 'yap-işlet-devretme-yandaşı zengin et' modeline dönüştü."

Karasu'dan Bakan Uraloğlu'na: "Geçiş garantisini artırmayı önerdiniz mi"

CHP'li Karasu, Bakan Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Bu projeye, Karayolları Genel Müdürü olduğunuz dönemde de araç geçiş sayısının artmasına ilişkin öneride bulunduğunuz ancak dönemin bakanı tarafından bu teklifin kabul edilmediği iddiası doğru mudur? Bundan sonra yapılacak benzer yap-işlet-devret ihalelerine firmalar ilerde sözleşmelerin değiştirileceğini bilerek mi girecek? Bu şekilde serbest rekabet sonucu oluşacak kamu menfaati nasıl sağlanacak? İlgili firmayla yapılan sözleşmenin imzalandığı günden önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan döneme kadar olan süredeki maliyet artışı ne kadardır? Artırılan garantiler de Hazine güvencesine haiz olacak mıdır? Bu şekilde kamunun bir zararı söz konusu mudur?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karasu'dan Otoyol Geçiş Garantisi Eleştirisi - Son Dakika

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