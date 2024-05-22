Karataş Belediye Başkanı Kumluk ve Tabiat Parkı'nın sözleşme feshi ile ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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Karataş Belediye Başkanı Kumluk ve Tabiat Parkı'nın sözleşme feshi ile ilgili açıklama yaptı

Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Kumluk ve Tabiat Parkı'nın sözleşme feshi ile ilgili girişimler olduğunu belirterek, parkın belediye işletmesinde kalması gerektiğini söyledi.

22.05.2024 15:29
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(ADANA) - Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, "Kumluk ve Tabiat Parkı'nın önceki dönemde gerçekleştirilmeyen ödemeler dolayısı ile sözleşme feshi ile karşı karşıyayız. Bunu düzeltmek üzere göreve başladığımız anda gerekli sorumlulukları yerine getirdik. Ancak Bakanlığa sözleşmenin fesih edilmesi yönünde girişimlerde bulunulduğunu öğrendik" dedi.

Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Koza TV'de soruları yanıtladı. Karataş Kumluk ve Tabiat Parkı ile ilgili gelişmeler hakkında konuşan Başkan Karataş; belediye işletmesinde yer alan parkın, işletilmesine devam edilmesi yönünde gerekli prosedürleri yerine getirdiklerini ancak sözleşme feshi ile ilgili gerekli işlemlerin başlatılması yönünde çalışmalar olduğunu öğrendiklerini söyledi. Karataş, şunları kaydetti:

"İlçemizin nefes aldığı birçok bitki ve kuş türünün barındığı alan olan Kumluk ve Tabiat parkı, aynı zamanda 20'den fazla personelin istihdam edildiği bir işletme. Bu alanın ilçemize olan katkısı değerlendirilerek kullanım hakkının Belediyemiz tasarrufunda kalması gerektiğini düşünüyoruz ve yetkililerin bu konuda değerlendirmelerinin olumlu yönde gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz . Önceki dönemlerde ödenmemiş olan 2022-2023 ve 2024 yılı harçlarını toplamda 411 bin 926 TL olmak üzere yatırarak, sözleşme taahhütlerini yerine getirdik. Şunun bilinmesini isteriz. Bizler göreve geldiğimiz anda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Ancak yapılan sözleşme doğrultusunda, zorunlu olan faaliyetlerin önceki dönemden kaynaklı yerine getirilmemesinin cezasını maalesef Karataş çekmek zorunda kalacak gibi görülüyor."

Mevcut borç 46 milyon 130 bin

Karataş, Belediye borçlarına da değinerek görevi devir aldıklarında kasalarında 900 bin TL olduğunu ve gelen İller Bankası payı ile birlikte maaşları tam ödeyemeyecekleri bir bütçe ile karşılaştıklarını belirtti. Karataş, mevcut borcun 46 milyon 130 bin 327 TL olduğunu da sözlerine ekledi.

Kamuda devamlılığın esas olduğunu belirten Başkan Karataş, şöyle devam etti:

"Göreve gelmemiz sonrasında AFAD tarafından bizlere tahsis edilen kamyon geri çekildi, Karayolları ile yapılan anlaşma doğrultusunda verilecek asfaltın verilmeyeceği söylendi, Urfadan belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda talep edilen cenaze aracı geri çekildi. Bunlar bizlerin tasvip ettiği yaklaşımlar değil. Kamuda devamlılığın esası ile hareket edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yaklaşımların kişilere değil ilçemize ve halkımıza zarar verdiğini bir gerçek. Kamu yararına yapılacak her türlü faaliyetin halkın rahatlığı ve ihtiyacı doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerektiği göz önünde bulundurularak kamu kurumlarının ve yetkililerinin de bu yaklaşımı benimseyerek hareket etmeleri en büyük beklentimizdir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karataş Belediye Başkanı Kumluk ve Tabiat Parkı'nın sözleşme feshi ile ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karataş Belediye Başkanı Kumluk ve Tabiat Parkı'nın sözleşme feshi ile ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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