Karataş'ta Anneler Günü Coşkusu

12.05.2026 09:21  Güncelleme: 10:40
Karataş Belediyesi, Atatürk Gençlik Merkezi'nde Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği müzik dinletisi etkinliği ile anneleri ve ailelerini bir araya getirdi. Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, annelerin özel gününü kutlayarak, etkinliğin önemine vurgu yaptı.

(ADANA)- Karataş Belediyesi'nin Atatürk Gençlik Merkezi'nde düzenlediği Anneler Günü müzik dinletisi, yoğun katılımla gerçekleşti. Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, "Hayatımızın her anında emeği olan, bizleri sevgiyle büyüten tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutlarım" dedi.

Karataş Belediyesi, Atatürk Gençlik Merkezi'nde "Anneler Günü Müzik Dinletisi" etkinliği düzenledi. Yerel müzisyenlerin sahne aldığı etkinlikte, anneler ve aileleri için hazırlanan repertuvar büyük beğeni topladı. Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, etkinlik boyunca vatandaşlarla yakından ilgilenerek annelere çiçek takdim etti.

BAŞKAN KARATAŞ, ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Başkan Karataş, etkinliğin Atatürk Gençlik Merkezi'nde yapılmasının özel bir anlamı olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada sadece bir kutlama için değil, aynı zamanda geleceğe dair attığımız bir adımın mutluluğunu paylaşmak için toplandık. Bu etkinliği Atatürk Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirmemizin temel sebebi, annelerimizin çocuklarını gönül rahatlığıyla, güven içerisinde gönderebilecekleri modern bir tesisi ilçemize kazandırmış olmamızdır. Bizim önceliğimiz; spor, sanat ve kültür faaliyetleriyle çocuklarımıza yeni alanlar yaratmak ve onların gelişimine destek olmaktır. Bir annenin en büyük mutluluğu, evladının güvenli bir ortamda nitelikli eğitim almasıdır. Bu tesisle bunu sağlıyoruz. Hayatımızın her anında emeği olan, bizleri sevgiyle büyüten tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutlarım" diye konuştu.

Etkinliğe katılan anneler ise kendileri için hazırlanan etkinlikten dolayı belediyeye teşekkürler etti.

Kaynak: ANKA

