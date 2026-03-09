Karatay Belediyesi'nden YKS Ücret Desteği

Karatay Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınav ücretini karşılayacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, YKS ücret desteğinden, Karatay'da ikamet edip Karatay'da eğitim gören, Karatay dışında ikamet edip Karatay'da eğitim gören, Karatay'da ikamet edip Karatay dışında eğitim gören öğrenciler ile 20 yaşını aşmamış açık öğretim lisesi öğrencilerin faydalanabileceği belirtildi.

Başvuruların, 16 Mart'a kadar Karatay Belediyesi'nin "Yanıbaşımda Karatay" mobil uygulamasındaki 'Online İşlemler' bölümünden yapılabileceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. YKS'ye hazırlanan evlatlarımızın ne kadar emek verdiğini biliyor, onların yükünü bir nebze olsun hafifletmek istiyoruz. Bu kapsamda gençlerimizin YKS'de başvuru yaptıkları tüm oturumların sınav ücretlerini karşılayacağız. Çünkü biliyoruz ki gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Onların daha huzurlu bir ortamda derslerine odaklanabilmeleri ve hayallerinin peşinden gidebilmeleri için destek olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize sınavlarında gönülden başarılar diliyor, emeklerinin hayırlı neticelere ulaşmasını temenni ediyorum."