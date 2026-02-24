KONYA'nın Karatay ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet, savrulup yayaya çarptı. Motosiklet sürücüsü kurye ve yayanın yaralandığı kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, 8 Şubat Pazar günü saat 13.30 sıralarında Karatay ilçesinde meydana geldi. Otomobil, kavşakta motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklette, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Motosikletten fırlayan kurye ve yaya yaralandı. 2 kişinin yaralandığı kaza anına ait güvenlik kamera kayıtları görüntüleri ortaya çıktı.
Son Dakika › Güncel › Karatay'da Zincirleme Kaza: İki Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?