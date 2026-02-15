Karatay'dan Sıfır Atık Projesine Tam Buğday Ekmeği Ekleniyor - Son Dakika
Karatay'dan Sıfır Atık Projesine Tam Buğday Ekmeği Ekleniyor

15.02.2026 11:19
Karatay Belediyesi, 'Atığın Sıfır Noktası' projesine tam buğday ekmeği seçeneği ekleyerek sağlık ve çevreye katkı sağlıyor.

Karatay Belediyesi, sürdürülebilir çevre yönetimini toplum sağlığıyla buluşturan çalışmaları kapsamında başlattığı "Atığın Sıfır Noktası" projesine tam buğday ekmeğini de ekledi.

Karatay Belediyesi'nin "Atığın Sıfır Noktası" projesinde vatandaşlar atıklarını getirerek puan kazanıp çeşitli hediyelerden faydalanıyordu. Projeye eklenen tam buğday ekmeği seçeneğiyle puanların sağlıklı gıdaya dönüştürülebilmesi sağlandı.

Karatay Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda projeye tam buğday ekmeği seçeneğinin de dahil edildiği belirtildi.

Sıfır atık bilincinin yaygınlaşması adına çeşitli kampanyalar yürüttüklerini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şunları kaydetti:

"Karataylıların projeye verdiği destek bizim için çok kıymetli. Çevreyi koruyan, sağlıklı yaşamı destekleyen ve toplumsal farkındalığı artıran çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. 2022'de iki noktada başlatılan 'Atığın Sıfır Noktası' projesi, artan ilgi doğrultusunda 2024 itibarıyla dört noktaya çıkarıldı. Sıfır atık bilincinin toplumun geniş kesimlerine yayılması amacıyla yürütülen projede vatandaşlar, cam, kağıt-karton, atık pil, elektronik atık, plastik, bitkisel atık yağ, karışık atık ve metal olmak üzere 8 farklı atık türünü merkezlere teslim ederek puan kazanıyor. Puanlar, geniş hediye havuzundaki ürünlerin yanı sıra tam buğday ekmeği fişine de dönüştürülebiliyor. Bu sistemle hem geri dönüşüm destekleniyor hem de çevreye katkı sağlayan vatandaşların günlük yaşamına doğrudan fayda sunuluyor. Proje kapsamında bugüne kadar 11 bin 200'den fazla vatandaşa ulaşıldı ve belediyeye 10 milyon liranın üzerinde ekonomik katma değer kazandırdı."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

