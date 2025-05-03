Karayazı'da Hortum Enerji Hatlarını Vurdu - Son Dakika
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Karayazı'da Hortum Enerji Hatlarını Vurdu

Karayazı'da fırtına ve hortum enerji hatlarına zarar vererek 4 saatlik kesintiye neden oldu.

03.05.2025 20:07
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Karayazı'da hortum ve fırtına enerji hatlarını vurdu

ERZURUM - Erzurum'un Karayazı ilçesinde etkili olan fırtına ve yaşanan hortum enerji hatlarını vurdu.

Edinilen bilgiye göre, karayazı ilçesinde dün öğle saatlerinden etkili olan fırtına hayatı felç etti. Tekman ilçesine bağlı Hacı Ömer köyü karayazı ilçe arasında bulunan enerji hatları yaşanan hortumda zarar gördü. Onlarca direğin yıkıldığı bölgede 4 saat süreyle enerji kesintisi yaşandı. Yaşanan hortum sonrası bazı mahallelerde çatılar sökülürken enerji hatlarında yaşanan arızalar Aras Edaş ekiplerince giderildi. Bazı mahallelerde yaşanan enerji sıkıntısının giderilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar.

Kaynak: İHA

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