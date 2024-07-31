Karayolları Genel Müdürlüğü'nden cezalı geçişlerde yeni düzenleme - Son Dakika
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nden cezalı geçişlerde yeni düzenleme

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücretlerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle, cezalı geçiş yapan araç sahibinin ölmesi durumunda varislerinden sadece cezasız geçiş ücreti tahsil edilecek.

31.07.2024 01:21
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(ANKARA) - Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücretlerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişikliğe göre cezalı geçiş yapan araç sahibinin ölmesi durumunda varislerinden sadece cezasız geçiş ücreti tahsil edilecek.

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücretlerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte değişiklere gidildi.

Yeni yönetmeliğe göre; Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücretlerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" olacak şekilde değiştirildi.

Yine aynı yönetmelikte 9 madde ise şu şekilde değiştirildi; Geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödeyenlere, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ceza uygulanmaz. Ancak 6001 sayılı Kanunun 30'uncu maddesinin yedinci fıkrasına tabi olmak üzere, ödemesiz geçiş tarihini izleyen kırk beş gün içinde, idari para cezasının tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın, geçiş ücreti ile birlikte geçiş ücretinin bir katının idari para cezası olarak ödenmesi halinde idari para cezası bir kat verilmiş sayılır ve bu ceza için ayrıca tebligat yapılmaz. Bu takdirde idari para cezasından 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17'inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan indirim hükmü uygulanmaz. Ödemesiz geçiş ücreti bedelinin ödenmesinden araç sahibi sorumludur. Cezalı geçiş yapan gerçek kişi hüviyetindeki araç sahibinin ölmesi durumunda varislerinden sadece cezasız geçiş ücreti tahsil edilir. Bu uygulamada araç sahibinin ölüm raporu evraka eklenir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karayolları Genel Müdürlüğü'nden cezalı geçişlerde yeni düzenleme - Son Dakika

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