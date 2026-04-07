Karayolları'nda Bölünmüş Yol Uzunluğu 30 Bin Kilometreyi Aştı, Yeni Hedefler Açıklandı

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, 34 yıllık hizmet sürecinde bu yılki buluşmayı, bölünmüş yol uzunluğunun 30 bin kilometreyi aşmasıyla anlamlı bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Toplantıların motivasyonu artırmayı ve vizyon geliştirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Uraloğlu, yolun kalkınmadaki önemine vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı'nın 'Yol Medeniyettir' vizyonuyla hizmet ettiklerini söyledi. Türkiye'nin altyapı projeleriyle erişilebilir hale getirildiğini belirtti. Bölünmüş yol uzunluğunun 30 bin 51 kilometreye ulaştığını, köprü ve viyadük uzunluğunun 311'den 821 kilometreye, tünel uzunluğunun ise 50'den 856 kilometreye yükseldiğini açıkladı. Geçen yıl 57 kilometre tünel inşa edildiğini ve bölünmüş yolların trafiğin %83'üne hizmet verdiğini kaydetti.

Yeni hedefler olarak bölünmüş yol ağını 31 bin 250 kilometreye ve ileride 38 bin kilometrenin üzerine çıkarmayı, otoyol ağını ise 4.330 kilometreye ulaştırmayı planladıklarını belirtti. Akıllı ulaşım sistemlerinde ilerleme kaydedildiğini, Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında 40 kilometrelik koridorda uygulama başlatıldığını ve Ankara Çevre Otoyolu'nda daha gelişmiş adımlar planlandığını söyledi.

Uluslararası girişimlerle Türkiye'yi küresel ölçekte daha rekabetçi konuma taşımayı hedeflediklerini ifade etti. Karayolları'nı diğer ulaşım modlarıyla entegre ederek lojistik kapasiteyi artırmayı sürdüreceklerini belirtti. Jeostratejik konumun güçlendirilmesi ve kaliteden taviz verilmemesi üzerinde durdu, 2026 planlarının eksiksiz uygulanacağını ve motivasyonun yüksek tutulacağını vurguladı.