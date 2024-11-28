Karayollarında Çalışmalar ve Trafik Uyarısı - Son Dakika
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Karayollarında Çalışmalar ve Trafik Uyarısı

Yol bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı yavaşlıyor, sürücüler dikkat etmeli.

28.11.2024 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Akyazı Kavşağı ayrımı ve katılım kolları ile gişe sahasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 6 Aralık'a kadar D-100 devlet yolundan otoyola girişler ve otoyoldan çıkışlara izin verilmeyecek.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerindeki şev çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, trafik akışı orta ve sol şeritlerden sağlanıyor.

Samsun- Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer tüpten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Çankaya-Samsun kavşakları 1-5. kilometrelerinde Samsun istikametindeki üst geçit köprüsünün ikileme çalışması nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Söğüt-Seydikemer yolunun 9-11. kilometrelerinde (Sarıyer mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon- Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Araç Alt Geçidi'nin her iki yönünde elektrik, elektronik, mekanik sistemleri yapım, bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu sebeple 21.00-06.00 saatlerinde alt geçit trafiğe kapatılarak, sürücüler aynı güzergahtaki geçit üstü bağlantı yollarına yönlendiriliyor.

Belören-Hadim yolunun 0-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Yozgat-Boğazkale yolunun 2-7. kilometrelerinde hendek ve bordür çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

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