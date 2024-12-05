Karayollarında Trafik Düzenlemeleri

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Otoyol Kavşağı Aydın- Gaziemir istikameti kavşak kolunda aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 15 Aralık'a kadar 23.00-05.00 saatlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma sağ şeritten izin verilecek.
TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kırıkkale- Kırşehir yolunun 5-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Kırşehir-Kırıkkale istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten sürdürülüyor.
Kınalı- Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her iki yönde sürücüler yan yollara yönlendiriliyor.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapımı, Kızılkaya-Korkuteli yolunun 5-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Balıkesir- Dursunbey yolunun 50-64. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Hopa-Borçka- Artvin yolunun 44-61. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında drenaj sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 6 Aralık'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.
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