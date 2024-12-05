Karayollarında Trafik Düzenlemeleri - Son Dakika
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Karayollarında Trafik Düzenlemeleri

Çalışmalar sebebiyle bazı yollar trafiğe kapalı, sürücüler işaretlere dikkat etmelidir.

05.12.2024 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Otoyol Kavşağı Aydın- Gaziemir istikameti kavşak kolunda aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 15 Aralık'a kadar 23.00-05.00 saatlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma sağ şeritten izin verilecek.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 5-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Kırşehir-Kırıkkale istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten sürdürülüyor.

Kınalı- Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her iki yönde sürücüler yan yollara yönlendiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapımı, Kızılkaya-Korkuteli yolunun 5-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Balıkesir- Dursunbey yolunun 50-64. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 44-61. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında drenaj sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 6 Aralık'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Kaynak: AA

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