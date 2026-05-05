Karayolu Trafik Haftası Kahramanmaraş'ta Kutlanıyor

05.05.2026 18:19
Kahramanmaraş'ta trafik güvenliği etkinlikleri düzenlendi, Vali Ünlüer eğitimin önemine vurgu yaptı.

Kahramanmaraş'ta "Karayolu Trafik Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kahramanmaraş Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar stantları gezdi.

Vali Mükerrem Ünlüer, programda yaptığı konuşmada, trafik güvenliğinde eğitimin önemine dikkati çekti.

Amaçlarının düzenlenen bu tür etkinliklerle trafik bilincini tabana yaymak ve toplumun kurallara uymasını sağlamak olduğunu belirten Ünlüer, "Trafik hayatımızın bir parçası ve günlük yaşamda bizi en çok ilgilendiren, en çok dikkat çeken alanlardan birisi. Günlük yaşamda belli bir düzende kurallara uymak durumundayız. Bu seneki mottomuz; "Güvenle sür, hayata tutun" Eğer kurallara uyarsak hem kendi hayatımızı hem kendi yakınlarımızı korumuş olacağız, hem de başkalarına zarar vermemiş olacağız." diye konuştu.

Ünlüer, bu bilincin yaygınlaşması halinde daha az trafik kazasıyla karşı karşıya kalınacağını ve olası can kayıplarının en az seviyeye ineceğine inandığını kaydetti.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve AFAD İl Müdürü Erdal Kan ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

