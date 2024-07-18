Güncel

Karayolunda çökmeler meydana geldi

KARABÜK - Karabük- Eskipazar Karayolu üzerinde çökmeler meydana geldi. Yaşanan çökme nedeniyle yolda önlem alınırken, ulaşım tek şerit üzerinden sağlanıyor.

Karabük - Eskipazar D-100 Karayolu KARDEMİR karşısında yer alan karayolunda çökme meydana geldi. Yolda yaşanan çökme sonucu yaklaşık 20 cm derinliğinde yarıklar oluşurken, yol karayolu ekipleri tarafından uyarı levhaları ile önlem alındı. Tek şerit üzerinden trafik akışının sağlandığı yol güzergahında sürücülerin dikkatli olması istenildi.