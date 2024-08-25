Karboğazı Çevre Festivali Mersin'de Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Karboğazı Çevre Festivali Mersin'de Büyük İlgi Gördü

Karboğazı Çevre Festivali Mersin\'de Büyük İlgi Gördü

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi katkılarıyla düzenlenen Karboğazı Çevre Festivali, büyük ilgi gördü. Festivalde doğaseverler bir araya geldi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

25.08.2024 09:21  Güncelleme: 09:23
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi katkılarıyla düzenlenen Karboğazı Çevre Festivali, büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Tarsus Belediyesi olarak kentimizi, doğamızı her zaman koruyacağız. Her zaman herkesin belediye başkanı olacağımı söylemiştim. Bugün de bunun bir örneği doğamızı korumak. Evlatlarımıza bırakacağımız bir kent olması için elimizden geleni yaptık" dedi.

Tarsus Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen Karboğazı Çevre Festivali'nde doğaseverler bir araya geldi. Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanı Koral Ömür, CHP İlçe Başkanı Selahattin Şahin, sivil toplum kurtuluşları, dernekler ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar için geniş etkinlik yelpazesi

Festivalin ilk gününde çadırlar kuruldu ve akşam açık havada film gösterimi yapıldı. İkinci günde ise birçok etkinlik ve atölye düzenlendi. Ayrıca katılımcılara çeşitli ikramlar da sunuldu.

"Tarsus Belediyesi olarak kentimizi, doğamızı her zaman koruyacağız"

Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Tarsus Belediyesi olarak kentimizi, doğamızı her zaman koruyacağız. Her zaman herkesin belediye başkanı olacağımı söylemiştim. Bugün de bunun bir örneği doğamızı korumak. Evlatlarımıza bırakacağımız bir kent olması için elimizden geleni yaptık. Bir farkındalık yaratmak istedik. Bir diğer önemli konu ise Karboğazı'nın tarihimizde bize bırakmış olduğu o bağımsızlık mücadelesi. Bundan tam 104 yıl önce, 44 kahraman Kuvayı Milliyeci, 600'den fazla Fransız askerini esir alarak bölgemizi kurtardı. Onlar bağımsızlığımızın bir simgesi olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Başta muhtarımız olmak üzere, etkinliğimize değer veren, katkı sunun herkese şükranlarımızı sunuyorum.  Tarsus'u 5 yıl süre içerisinde hak ettiği yere uyumla, huzurla, memnuniyetle, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızla hep birlikte getireceğiz. Uyumla, huzurla, yol memnuniyete çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki yıllar daha geniş kalabalıkları burada ağırlarız"

Karboğazı'nın önemine değinerek uzun süredir ara verilen etkinliklere tekrar başladıklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Önümüzdeki yıllar daha geniş kalabalıkları burada ağırlarız. Uzun süredir ara verdiğimiz bu etkinliklere Tarsus Belediye Başkanı'mız Ali Boltaç ile başlamış bulunuyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu bölge tarihe ışık tutan önemli bir bölge. Ulusal kurtuluş mücadelemizin Çukurova'daki en önemli mücadelelerin başında geliyor. Yine Tarsus Belediye Meclisi'mizin geçmiş günlerde aldığı bir karar var. Gülek ismi Kahraman Gülek olarak değiştirildi. Çok isabetli olmuş. Başkanımız başta olmak üzere tüm meclis üyelerimize böyle bir kararın altına imza attıkları için teşekkür ederim. Kahraman Gülek'e hayırlı olsun" diye konuştu.

"Ali Boltaç'a inanıyorum"

Her zaman Başkan Ali Boltaç'ın yanında olduğunu belirten Başkan Seçer, "Tarsus uzun yıllardır hak ettiği yerde değil. Tarsus bu bölgenin en kadim şehri. Üzerinde binlerce medeniyetin izleri var. Tarsus çok daha iyi olmalı, çok daha vizyoner yönetilmeli. Dünyayı tanıyan insanlar burayı yönetmeli. Ben Ali Boltaç'a inanıyorum. Onun vizyonunu biliyorum. Her zaman onun yanında olacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tüm bürokratları, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ali Başkan'ın yanında olacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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