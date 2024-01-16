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Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Baba ve Oğlunun Cenazeleri Toprağa Verildi - Son Dakika
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Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Baba ve Oğlunun Cenazeleri Toprağa Verildi

KAYSERİ'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Adnan (45) ile oğlu Berat İlhami Nalbant'ın (9) cenazeleri, Tomarza ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Baba ile oğlunun cenazesine, aile üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Baba ve Oğlunun Cenazeleri Toprağa Verildi
16.01.2024 - 16:00,  Güncelleme: 16:01
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KAYSERİ'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Adnan (45) ile oğlu Berat İlhami Nalbant'ın (9) cenazeleri, toprağa verildi.

Tomarza ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Adnan ve oğlu Berat İlhami Nalbant'tan haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, 14 Ocak'ta girdikleri evde baba ile oğlunu hareketsiz buldu. Hayatını kaybeden baba ile oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Tomarza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Adnan Nalbant'ın eşi ile ayrı olduğu, oğlu Berat İlhami'nin hafta içi dedesi İlhami Nalbant'ın yanında, hafta sonları ise babası ile kaldığı belirtildi. Otopsi sonrası cenazeler, Tomarza ilçesine getirildi. Baba ile oğlunun cenazesine, aile üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Namaz sonrası cenazeler, Tomarza İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Baba ve Oğlunun Cenazeleri Toprağa Verildi - Son Dakika
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