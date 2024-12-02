Karbonmonoksit Zehirlenmesi

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Erzurum'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen dede, nine ve torunu tedaviye alındı.

Rabia Ana Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda ikamet eden Bilal (64) ve Zebide Y. (60) çifti ile torunları Efecan A'nın (14) karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, çift ile torunlarını Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan dede, nine ve torununun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.