Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Anne ve Kızı Hastaneye Kaldırıldı

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Erzurum'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile kızı tedavi altına alındı.

Palandöken ilçesinin Tepeköy Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan G.U ve kızı R.U, gece şiddetli baş ağrısıyla uyandıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

Eve gelen sağlık ekiplerince baygınlık geçirdiği belirlenen anne ile kızı, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından acil yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Ailenin, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.