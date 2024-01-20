10:26 •
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir•
09:38 •
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı•
Karda oynayan dev pandanın çeşitli görüntüleri
Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bir dev panda karda doyasıyla eğlendi. Karda kayan ve taklalar atan dev panda görenleri gülümsetti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shaanxi'den bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Karda oynayan dev pandanın çeşitli görüntüleri - Son Dakika