Kardan Kapanan Yolda Paletli Ambulansla Bebeğe Müdahale

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MUŞ'ta kardan kapanan köy yoluna paletli ambulansla ulaşan sağlık ekipleri, ateşlenen 6 aylık bebeğe müdahale edip, hastaneye götürdü.

Kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı Muş'ta hastalara, paletli ambulansla müdahale ediliyor. Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Karabey köyünde 6 aylık bir bebeğin ateş şikayeti sonrası sağlık ekipleri yola çıktı. Kapalı yol nedeniyle köye paletli ambulans ile giden ekipler, bebeğe ilk müdahalede bulundu. Ekipler, daha sonra bebek ile annesini paletli ambulansa aldı. Bebek ile annesi daha sonra kara yolunda bekleyen ambulansa taşındı. Damar yolu açılan ve soğuk uygulama yapılan bebek, Muş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.