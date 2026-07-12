Kardeş Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika
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Kardeş Kavgası Kanlı Bitti

Kardeş Kavgası Kanlı Bitti
12.07.2026 21:58
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Kayseri'de Oğuz Ü., kardeşi Ö.Ü. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

KAYSERİ'de Oğuz Ü. (47), tartıştığı kardeşi Ö.Ü. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Sedat Yenigün Caddesi'ndeki iki katlı evin bahçesinde meydana geldi. Oğuz Ü. ile kardeşi Ö.Ü. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ö.Ü., ağabeyi Oğuz Ü.'yü av tüfeğiyle vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Oğuz Ü.'nün, hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Oğuz Ü.'nün cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Ö.Ü.'yü gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kayseri, Cinayet, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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