Kardeş Kazayla Vurulan Genç Kız Yaralandı

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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde evinde çamaşır astığı sırada sol eline isabet eden mermiyle yaralanan S.K.'nin (17), bahçede tabancayla oynayan kardeşi İ.K. tarafından kazayla vurulduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan İ.K., çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Asma Sokak'taki bir evde meydana geldi. S.K., evde çamaşır asarken sol eline isabet eden mermiyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan S.K.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayı soruşturan polis ekipleri, aile üyelerinin kızları S.K.'nin yorgun mermi ile vurulduğu yönündeki ifadelerinin çelişkili olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan S.K.'nin ağabeyi İ.K'nin ifadesinde, tabancayla oynarken çamaşır asan kız kardeşini kazayla vurduğunu söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.