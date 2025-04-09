Kardeş Şehirler Zirvesi'nde İmamoğlu'na Destek - Son Dakika
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Kardeş Şehirler Zirvesi'nde İmamoğlu'na Destek

Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna karşı destek vurgusu yapıldı. Zirve, yerel yönetimler arasındaki iş birliğini güçlendirirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey önemli açıklamalarda bulundu.

09.04.2025 12:35
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(İSTANBUL) - Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Alman Belediyeler Birliği (Deutscher Städtetag) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye- Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'nde, "Bu anlamlı buluşmaya öncülük eden ancak tutukluluğu nedeniyle katılamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na desteğimizi tekrar dile getiriyoruz. Haksız tutukluluğunun sona ermesi gerektiğini vurguluyoruz" diye konuştu.

TBB ve Alman Belediyeler Birliği iş birliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde dün düzenlenen Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi, iki ülke arasındaki yerel yönetim iş birliğini ve dayanışmayı güçlendirdi.

Bozbey de zirveye katılarak Almanya'daki kardeş şehirlerle bağları daha da güçlendirdiklerini söyledi. Zirve kapsamında kardeş şehir Darmstadt'ın Belediye Başkanı, diğer kent yöneticileri, Büyükelçi ve Başkonsolos ile bir araya gelerek, Bursa ile kardeş şehirleri arasındaki dostluğu ve iş birliğini derinleştirdiklerini anlatan Bozbey, şöyle konuştu:

"Kardeş şehirlerimizin iyi uygulamalarını kentlerimize aktarmak istiyoruz. Onun için iyi ilişkilerin personel değişimi boyutunda da değerlendirilmesini öneriyorum. Demokrasinin yerelden genele yayıldığını biliyoruz. Bunun için de karşılıklı iş birliklerine ihtiyacımız var. Dünyada artık kentler yarışıyor. Birbirimizle olan bilgi alışverişlerinin son derece önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Bu anlamlı buluşmaya öncülük eden ancak tutukluluğu nedeniyle katılamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na desteğimizi tekrar dile getiriyoruz. Haksız tutukluluğunun sona ermesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu zirveyi düzenleyen Türkiye Belediyeler Birliği'ne ve Alman Belediyeler Birliği'ne teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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