KAREL ELEKTRONİK'ten Bedelsiz Sermaye Artırımı Başvurusu

KAREL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 06.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 58.320.000 TL olan çıkarılmış sermayesini, 2 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalarak %242,93553 oranında bedelsiz artırıp 200.000.000 TL'ye çıkarmayı planlıyor. Artırımda kullanılacak 141.680.000 TL, özel fonlar, diğer sermaye yedekleri ve geçmiş yıl karlarından karşılanacak. Şirket, 09.07.2021'de SPK'ya başvuruda bulundu.