Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir iş dünyasını ziyaret etti - Son Dakika
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Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir iş dünyasını ziyaret etti

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir iş dünyasını ziyaret etti

AK Parti Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan, Balıkesir'de AK Parti Milletvekili Dr. Mustafa Canbey ve AK Parti İlçe Başkanı Hakan Aka ile birlikte Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği'ni ziyaret etti. Orkan, iş dünyasının taleplerini dinledi ve yatırımlar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Balıkesir Sanayi Odası'na ziyaret gerçekleştiren Orkan, iş adamlarına teşekkürlerini iletti. Ayrıca Orkan, Ortaca ve Kavaklı mahallelerini ziyaret ederek coşkuyla karşılandı ve Karesi halkının Cumhur İttifakı'na olan desteğini vurguladı.

07.03.2024 20:21
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Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir iş dünyasına ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Karesi Belediye Başkan adayı Orkan, ilk ziyaretini AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey ve AK Parti İlçe Başkanı Hakan Aka ile Balıkesir Genç İş İnsanları Derneğine (BAGİAD) yaptı.

BAGİAD Başkanı Murat Kurşun ve yönetimiyle bir araya gelen Orkan, iş dünyasının taleplerini dinledi, yatırımları hakkında bilgiler aldı.

Orkan daha sonra Canbey ve Aka ile Balıkesir Sanayi Odasını ziyaret ederek Başkan Nazmi Yarış ve yönetimiyle buluştu. Sohbet havasında geçen ziyarette Başkan Orkan iş adamlarına desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ortaca ve Kavaklı mahallelerini de ziyaret eden Orkan'a AK Parti İlçe Başkanı Hakan Aka, MHP Karesi İlçe Başkanı Mustafa Bilsem ile belediye meclis üyesi adayları eşlik etti.

Kırsal mahallelerde coşkuyla karşılanan Orkan, ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ne güzel şey, gönüllere girebilmek, gönüllerde yer edinebilmek. Bizim Ortacalı ve Kavaklılı hemşehrilerimizle gönül birliğimiz hep daim. Bugün de bir kez daha samimi teveccühlerini gördük. Coşkuyla, heyecanla, azimle, kararlılıkla... En önemlisi hemşehrilerimizin bu desteğiyle inandığımız yolda yürüyoruz. Karesili hemşehrilemiz 'Cumhur İttifakı' diyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir iş dünyasını ziyaret etti - Son Dakika

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