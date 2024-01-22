 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karesi Belediyesi, yeni hizmet binasına taşındı - Son Dakika
Üye Girişi

Karesi Belediyesi, yeni hizmet binasına taşındı

Karesi Belediyesi, Balıkesir'in Büyükşehir olması ile kurulduğu 2014 yılından bu yana hizmet verdiği Vasıfçınar Caddesi'ndeki binadan ayrıldı. Kullanım ömrünü tamamlayan binadaki tüm birimler hafta sonu taşındı. Belediye eskiden Askerlik Şubesi olarak hizmet veren ve Mirzabey Mahallesi Dr. Ahmet Toprak Caddesi No: 119'da bulunan yerde hizmetlerini sürdürecek. Bir süredir tefrişat ve yenileme çalışmaları devam eden binada 22 Ocak Pazartesi gününden itibaren hizmet verilmeye başlandı. Öte yandan vatandaşların yeni hizmet binasına alışana kadar ve hizmetlerin devamı açısından Karesi Belediyesi'nin Beyaz Masa ve Mali Hizmetler Müdürlüğü eski binada hizmet vermeye devam edecek. Bu kapsamda vatandaş talepleri, beyanname ve ödeme hizmetleri Şubat ayının 2. haftasına kadar eski binada sürdürülecek. Ayrıca önümüzdeki günlerde TTM'de Beyaz Masa İrtibat Ofisi kurulması planlanıyor. Karesi Belediyesi'nin yeni hizmet binasına taşınma çalışmalarının tamamlandığını, yerleşim çalışmalarının ise mevcut hizmetlerini aksatmadan devam ettiğini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 'Karesi Belediyesi olarak belediye hizmet binamızı Mrizabey Mahallesi'nde eskiden Askerlik Şubesi olarak hizmet veren yere taşıdık. Kısa süre önce başladığımız yenileme çalışmaları sona erdi. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için kesintisiz şekilde çalışmalarımız sürüyor. Hizmetlerimiz aksamadan devam ediyor.' dedi.

Karesi Belediyesi, yeni hizmet binasına taşındı
22.01.2024 - 15:01,  Güncelleme: 15:17
Abone Ol

Karesi Belediyesi, Balıkesir'in Büyükşehir olması ile kurulduğu 2014 yılından bu yana hizmet verdiği Vasıfçınar Caddesi'ndeki binadan ayrıldı.

Kullanım ömrünü tamamlayan binadaki tüm birimler hafta sonu taşındı. Belediye eskiden Askerlik Şubesi olarak hizmet veren ve Mirzabey Mahallesi Dr. Ahmet Toprak Caddesi No: 119'da bulunan yerde hizmetlerini sürdürecek.

Bir süredir tefrişat ve yenileme çalışmaları devam eden binada 22 Ocak Pazartesi gününden itibaren hizmet verilmeye başlandı.

Öte yandan vatandaşların yeni hizmet binasına alışana kadar ve hizmetlerin devamı açısından Karesi Belediyesi'nin Beyaz Masa ve Mali Hizmetler Müdürlüğü eski binada hizmet vermeye devam edecek.

Bu kapsamda vatandaş talepleri, beyanname ve ödeme hizmetleri Şubat ayının 2. haftasına kadar eski binada sürdürülecek.

Ayrıca önümüzdeki günlerde TTM'de Beyaz Masa İrtibat Ofisi kurulması planlanıyor.

Karesi Belediyesi'nin yeni hizmet binasına taşınma çalışmalarının tamamlandığını, yerleşim çalışmalarının ise mevcut hizmetlerini aksatmadan devam ettiğini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Karesi Belediyesi olarak belediye hizmet binamızı Mrizabey Mahallesi'nde eskiden Askerlik Şubesi olarak hizmet veren yere taşıdık. Kısa süre önce başladığımız yenileme çalışmaları sona erdi. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için kesintisiz şekilde çalışmalarımız sürüyor. Hizmetlerimiz aksamadan devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Dinçer Orkan, Balıkesir, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karesi Belediyesi, yeni hizmet binasına taşındı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 03:05:19. #1.12#
SON DAKİKA: Karesi Belediyesi, yeni hizmet binasına taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement