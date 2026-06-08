Karesi'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Karesi ilçesinde arazide çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı İbirler Mahallesi'nde yol kenarındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
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