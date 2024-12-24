Karesi Patlamasında Yaralıların Durumu İyi

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 7 kişinin durumlarının iyi olduğunu, en kısa sürede taburcu edilmelerinin planlandığını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda yaralanan 7 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Yaralılarımızın durumları iyi seyretmekte olup en kısa sürede taburcu edilmeleri planlanmaktadır. Yapılan adli tıp incelemeleri neticesinde 11 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kesinleşmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor; yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyorum."