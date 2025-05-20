Kargı'da Motosiklet Kamyona Çarptı

Çorum'un Kargı ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
O.A. idaresindeki 19 ADB 096 plakalı motosiklet, Kargı- Boyabat kara yolu TOKİ kavşağında S.G'nin kullandığı 35 Y 9492 plakalı süt ürünleri yüklü kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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