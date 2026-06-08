Kargı'da Yaralı Dağcı İçin Helikopterle Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
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Kargı'da Yaralı Dağcı İçin Helikopterle Kurtarma Operasyonu

Kargı\'da Yaralı Dağcı İçin Helikopterle Kurtarma Operasyonu
08.06.2026 20:01
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Kargı'da kaybolan dağcı Bekir Kızılkaya yaralı bulundu, helikopterle kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çorum'un Kargı ilçesinde dağ yürüyüşüne çıktıktan sonra haber alınamayan ve sarp arazide yaralı halde bulunan vatandaşın kurtarılması için helikopterle operasyon başlatıldı. 7 Haziran'da Kargı ilçesinde dağ yürüyüşüne çıkan Bekir Kızılkaya'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede başlatılan arama çalışmalarında, drone ile yapılan taramalar sonucunda Bekir Kızılkaya'nın sarp bir alanda yaralı olduğu tespit edildi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle kara yoluyla ulaşımın güçlükle sağlanması üzerine, yaralı vatandaşın tahliyesi için Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan askeri helikopter talep edildi. Kurtarma operasyonunu takip etmek üzere bölgeye giden Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman ile İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Murat Şimşek, çalışmaları yerinden koordine ediyor. Çorum AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, askeri helikopterin sarp alandaki vatandaşı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Kızılkaya, Operasyon, Kurtarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Kargı, Yaşam, Çorum, Doğa, Son Dakika

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