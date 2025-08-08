Zonguldak'tan Yemen'e seyir halindeyken İstanbul Boğazı Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası yapan kargo gemisi, Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Makine arızası yaşayan 'SWARD' isimli 100 metre boyundaki genel kargo gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-5 römorkörümüz refakatinde, Kurtarma-7 römorkörümüzce yedeklenerek Ahırkapı Demir Sahası'nda emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Kargo Gemisi İstanbul Boğazı'nda Arızalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?