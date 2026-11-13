Kargo gemisinin çarptığı Tacony-Palmyra Köprüsü'nde teknik arıza trafiği kilitledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kargo gemisinin çarptığı Tacony-Palmyra Köprüsü'nde teknik arıza trafiği kilitledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Delaware Nehri'nde seyreden kargo gemisinin Tacony-Palmyra Köprüsü'ne çarpması, köprünün açılır kapanır mekanizmasında teknik arıza yarattı. Arıza Pennsylvania ve New Jersey'de trafik sıkışıklığına yol açtı; yaralanma bildirilmedi ve köprü araç ile yaya trafiğine kapatıldı.

NEW ABD'de büyük bir kargo gemisinin Pennsylvania ve New Jersey'yi birbirine bağlayan Tacony-Palmyra Köprüsü'ne çarpması sonucu eyaletler arası çevre yolunda uzun kuyruklar oluştu.

Delaware Nehri'nde seyreden kargo gemisinin Tacony-Palmyra Köprüsü'ne çarpmasıyla, açılır kapanır mekanizmada teknik arıza meydana geldi. Arıza sonucu oluşan trafik, komşu eyaletler Pennsylvania ve New Jersey'de de etkili oldu.

Pennsylvania Eyalet Meclis Üyesi Ed Neilson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu çarpışmanın, 1 kilometreden daha uzun olan köprüde yaşanan teknik arıza sonucu Philadelphia kenti tarafında büyük bir trafik sıkışıklığına neden olduğunu belirtti.

Neilson, kaza nedeniyle herhangi bir yaralanma bildirilmediğini aktardı.

Her gün 76 binden fazla aracı taşıma kapasitesine sahip

Çelik köprü, iki şeridi Philadelphia'ya, bir şeridi de New Jersey'e olmak üzere 3 şeritli araç trafiğini taşıdığı için söz konusu kaza nedeniyle tüm bölgedeki ana hatlarda trafik sıkışıklığına neden oldu.

Köprünün işletmecisi ve bakımını üstlenen Burlington İlçesi Köprü Komisyonu, söz konusu kaza ile ilgili henüz bir açıklama yapmazken; telefon hattındaki ses kaydında, köprünün ikinci bir duyuruya kadar araç ve yaya trafiğine kapalı olduğu bilgisine yer verildi.

Kamuya açık kaynaklarda, Tacony-Palmyra Köprüsü'nün 2025 yılı tahminlerine göre, her gün 76 bin 200 araca kadar taşıma kapasitesine sahip olduğu bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA
PennsylvaniaNew JerseyDelawareTrafikGüncelUlaşımDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
İran’a yeni saldırı tartışması: Netanyahu ile Trump telefonda kapıştı mı İran'a yeni saldırı tartışması: Netanyahu ile Trump telefonda kapıştı mı?
Deniz Seki, ’Doyamadım’ şarkısını kime yazdığını açıkladı Deniz Seki, 'Doyamadım' şarkısını kime yazdığını açıkladı
Avrupa, Arda Güler’in attığı golü konuşuyor Avrupa, Arda Güler'in attığı golü konuşuyor
Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar Aralarında zehirli türler de var Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar! Aralarında zehirli türler de var
Uzak Şehir’in Sadakat’i Gonca Cilasun hakkında aşk iddiası Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun hakkında aşk iddiası
23:46
Sergen Yalçın’dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım
Sergen Yalçın'dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım
23:42
İmamoğlu davasında 8 kişi için tahliye kararı
İmamoğlu davasında 8 kişi için tahliye kararı
22:59
İşte Malatya’da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
22:39
Arda Güler’den yediği gol için Lammens’ten bomba yorum
Arda Güler'den yediği gol için Lammens'ten bomba yorum
21:31
Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar Aralarında zehirli türler de var
Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar! Aralarında zehirli türler de var
21:17
Avrupa, Arda Güler’in attığı golü konuşuyor
Avrupa, Arda Güler'in attığı golü konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 01:57:46. #7.12#
SON DAKİKA: Kargo gemisinin çarptığı Tacony-Palmyra Köprüsü'nde teknik arıza trafiği kilitledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android