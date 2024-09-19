Kargo Minibüsü Hırsızı Tutuklandı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, bir kargo firmasına ait, kapıları açık ve çalışır vaziyetteki minibüsü çalan zanlı tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir kargo firmasına ait, kapıları açık ve çalışır vaziyetteki minibüsü ve araçtaki kargo paketlerini çalan S.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler 73 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından 27 yaşındaki zanlıyı yakaladı.

Yakalanan S.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Çalınan araç ve kargo paketleri eksiksiz bir şekilde firmaya teslim edildi.