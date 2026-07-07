Kargo Uçağı Radardan Kayboldu

Pakistan basını, 5 kişilik mürettebatı bulunan bir kargo uçağının Karaçi kenti yakınlarında radardan kaybolduğunu aktardı.
Pakistan basınında yer alan haberlere göre, bir kargo firmasına ait 27 yıllık Boeing 737 tipi uçak, Karaçi kentinin 155 deniz mili yakınlarında radardan kayboldu.
Sharjah'dan Karaçi'ye giden uçağın radar kayıtlarında bir anda 34 bin feet irtifa kaybettiği belirtildi.
Pakistan Havacılık İdaresi de kargo uçağının, motor arızası bildirdikten sonra kaybolduğunu duyurdu.
Olayın detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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