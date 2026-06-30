Gaziantep'in Karkamış ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Soylu Mahallesi Nizip-Karkamış kara yolundaki kavşakta 21 Haziran'da meydana gelen kazada yaralanan Ahmet Deniz İnal (18), tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
İnal'ın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından morga kaldırıldı.
Olay
21 Haziran'da Soylu Mahallesi Nizip-Karkamış kara yolundaki kavşakta Fatih İnal (22) idaresindeki 34 RN 5735 plakalı otomobil, Ahmet Adıyaman (48) kontrolündeki 27 AVU 764 plakalı tırla çarpışmış ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet Deniz İnal (18) da yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Karkamış'ta Trafik Kazası: Genç Yaşamını Kaybetti - Son Dakika
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