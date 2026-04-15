Karla Kapatlı Tarla: Don Ekim Yöntemi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'da çiftçi Tekin Yalçın, karla kaplı tarlasına yonca ekimi yaptı, umutlu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde çiftçi Tekin Yalçın, karla kaplı tarlasına yonca ekimi yaptı. Geçen yıl aynı yöntemi farklı bir tarlaya uyguladığını ve iyi sonuç aldığını belirten Yalçın, bu sene de benzer sonuçlar beklediklerini söyledi.

Yüksekova'ya bağlı Büyükçiftlik beldesi Kerem Zeydan Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Tekin Yalçın, karla kaplı arazisine yonca ekti. Geçen yıl aynı tarladan yeterli verimi alamadıklarını belirten Yalçın, bu yıl farklı bir yöntem denediklerini söyledi. Bu sene atalarından duydukları 'don ekimi' yöntemini uyguladıklarını anlatan Yalçın, "Bu tarlayı geçen yıl bahar mevsiminde ekmiştik ancak fazla verim alamadık. Şu anda kar tam erimemiş olmasına rağmen tarlaya yonca ekiyoruz" dedi.

'BİZ EKTİK, GERİSİ NASİP'

Geçen yıl aynı yöntemi başka bir tarlada denediklerini ve olumlu sonuç aldıklarını kaydeden Yalçın, "Benzer özellikte, eğimsiz bir tarlada denedik ve çok iyi verim aldık. Şimdi aynı yöntemi bu yıl da bu tarlamızda uyguluyoruz. Kar üzerine serptiğimiz tohumlar bir süre sonra toprağa ulaşacak. İlkbaharda toprak gece donup gündüz çözülüyor. Bu süreçte oluşan küçük çatlaklar sayesinde tohumlar toprağa inerek gömülüyor. Biz ekimimizi yaptık, gerisi nasip" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Yüksekova, Çiftçilik, Güncel, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 12:34:13. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.