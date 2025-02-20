Van'ın Çatak ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan kişi, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Korulu Mahallesi Sığırcık mezrasında yaşayan Ceylan Nar'ın rahatsızlanması üzerine, yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Bunun üzerine, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Karla mücadele ekipleri, tipi ve yoğun kara rağmen 3 saat süren zorlu çalışmayla yolu ulaşıma açarak, sağlık görevlilerinin mezraya ulaşmasını sağladı.
Evinde ilk müdahalesi yapılan hasta, sağlık ekiplerince Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hasta yakınları, ekiplere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Karla Kaplı Yolda Sağlık Ekibi Hastaya Ulaşıldı - Son Dakika
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