Karlıova'da 250 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi ulaştırıldı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Şule Yüksel Şenler Vakfı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde köylerde okuyan 250 öğrenciye kırtasiye desteği sağlandı. Yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla hazırlanan çanta, kitap, kalemlik ve kalem gibi malzemeler öğrencilere ulaştırıldı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrencilere kırtasiye desteği sağlandı.
Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilere destek amacıyla çanta, kitap, kalemlik ve kalem gibi kırtasiye malzemeleri hazırlandı.
Kırtasiye malzemeleri, Karlıova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde ilçeye bağlı köylerde okuyan 250 öğrenciye ulaştırıldı.
Kaynak: AA
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