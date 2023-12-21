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Karlıova'da aşçılık kursuyla ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtılıyor - Son Dakika
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Karlıova'da aşçılık kursuyla ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtılıyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde açılan aşçılık kursunda eğitim gören öğrencilerin yaptığı yemekler, engelli, yetim, dul ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Her gün hazırlanan 3 menü halindeki yemekler, Vefa Projesi kapsamında ilçedeki ailelere ulaştırılıyor.

21.12.2023 - 12:22,
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BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde aşçılık kursunda yapılan yemekler, engelli, yetim, dul ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Karlıova ilçesinde kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan aşçılık kursunda eğitim gören 15 öğrencinin yaptığı yemekler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı usta öğreticilerin verdiği eğitimlerde her gün hazırlanan 3 menü halindeki yemekler, değerlendirmenin ardından, Vefa Projesi kapsamında 200 ailenin temizlik işlerini yapan vakıf personellerince ilçedeki engelli, yetim, dul ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Kent merkezinden ilçeye usta öğreticilik için gelen Özlem Ağaoğlu, yöresel ve dünya mutfağı ile ilgili çalışmalarının olduğunu belirterek, 'ADEM desteği ile bu çalışmayı yürütüyoruz. Kursumuzda 15 öğrenci var ve onlarla çeşitli ürünler üzerinde çalışıyoruz. Özellikle yöresel yemekler ve dünya mutfağı ile ilgili çalışmalarımız var. Burada çıkan ürünlerin bir kısmı her gün ihtiyaç sahibi ailelere gidiyor' dedi.(DHA)

Karlıova\'da aşçılık kursuyla ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtılıyor
Kaynak: DHA
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Karlıova, Yemek, Engelliler, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Karlıova'da aşçılık kursuyla ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtılıyor - Son Dakika
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