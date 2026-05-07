Karlıova'da Besiciler Karla Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karlıova'da Besiciler Karla Mücadele Ediyor

Karlıova\'da Besiciler Karla Mücadele Ediyor
07.05.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karlıova'da besiciler, kar nedeniyle hayvanlarını yaylaya çıkaramadı, ovada bekletiyor.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde hayvanlarını yaylaya çıkarmak isteyen besiciler, karla kaplı yollar nedeniyle binlerce küçükbaşı ovada bekletiyor.

Karlıova'da besicilik yapan hayvan sahipleri, kış aylarında daha sıcak olan Güneydoğu'ya göç edip, yazın yeniden memleketlerine dönüyor. Bu yıl dönüşe geçen besiciler, kar erimeyince hayvanlarını yaylaya çıkaramadı. Besiciler, yayla yollarındaki kar nedeniyle hayvanlarını Kargapazar ile Sakaören köyü ovasında bekletiyor. Besiciler, bu yıl ağır geçen kış şartları nedeniyle çayırlarda hayvan otlatmak zorunda kaldıklarını söyledi.

'BU SENE KIŞ ÇETİN GEÇTİ'

Besici Emrah Kala, 1 hafta daha ovada hayvanlarını bekleteceklerini ifade ederek, "Ovada şu an 60-70 bin hayvan var. Bu sene kış çetin geçti. Yaylamız halen karlı ve meralar yeşermedi. Kar kalkana kadar ovadayız. Yayla yollarının açılması yaklaşık 1 hafta sürer. O yüzden bir hafta daha ovada bekleyeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karlıova'da Besiciler Karla Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’yi emanet edeceği hoca İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca
Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz Boğazı kararı Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı kararı
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Ülkede şok uygulama Zorbalık yapan öğrencilere “sopa cezası“ getirildi Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
“‘Oh be’ dedirtecek aday“ Ali Babacan mı Kendisine soruldu, verdiği cevap manidar "‘Oh be’ dedirtecek aday" Ali Babacan mı? Kendisine soruldu, verdiği cevap manidar
Esenler Erokspor’da play-off finali öncesi Osman Özköylü ile yollar ayrıldı Esenler Erokspor'da play-off finali öncesi Osman Özköylü ile yollar ayrıldı

12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
11:55
Alperen Şengün’e büyük ayıp Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
11:26
Acun Ilıcalı’dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
Acun Ilıcalı'dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
11:16
Mısır televizyonunda “Yıldırımhan“ övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Mısır televizyonunda "Yıldırımhan" övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
10:58
İşte Aziz Yıldırım’ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
İşte Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
10:45
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 12:07:24. #7.12#
SON DAKİKA: Karlıova'da Besiciler Karla Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.