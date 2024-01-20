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Karlıova'da dondurucu soğukta tutulan balıklar satışa sunuluyor - Son Dakika
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Karlıova'da dondurucu soğukta tutulan balıklar satışa sunuluyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde dondurucu soğukta Peri Çayı'nda tutulan balıklar, ilçe merkezindeki tezgahlarda satışa sunuluyor. Kilogramı 50 liradan satılan balıklar, kış aylarında sofraların vazgeçilmezi haline geliyor. Balık satıcısı Bedri Cavuldak, bu balıkların nisan ayına kadar satışını yapacaklarını belirtti.

Karlıova\'da dondurucu soğukta tutulan balıklar satışa sunuluyor
20.01.2024 - 12:57,
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dondurucu soğukta Peri Çayı'nda tutulan balıkların tezgahlarda satışı yapılıyor.

Kışın yoğun kar yağışı alan Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde dondurucu soğuğa rağmen karla kaplı Peri Çayı'na giren vatandaşlar ağlarla balık tutuyor.

Tutulan balıklar ilçe merkezine getirilerek kilogramı 50 liradan tezgahlarda satışa sunuluyor.

İlçe merkezinde balık satışı yapan Bedri Cavuldak, yörede Çatak köyünde tutulan balıkların rağbet gördüğünü belirterek, bu balıkların kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Cavuldak, "Kış aylarında özellikle balıkların tadı çok güzel oluyor. Çevre illerden buraya gelip balık alanlar oluyor. Talep üzerine il dışına da gönderiyoruz. Bu balıkların nisan ayına kadar tezgahlarda satışını yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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