Karlıova'da eski kış aylarından eser yok - Son Dakika
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Karlıova'da eski kış aylarından eser yok

Karlıova\'da eski kış aylarından eser yok

Bingöl'ün 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde, eski kış aylarından eser yok. İlçenin 2 bin ve üstü rakımlı tepelerinde kar kalınlığı 2-3 metreyi bulurken, şehir merkezinde bu sene en fazla 1 metreyi bulabildi. Kar yağışı bu yıl sadece 15 gün etkisini gösterebildi.

13.02.2024 22:32  Güncelleme: 22:47
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Karlıova'da eski kış aylarından eser yok

BİNGÖL - Bingöl'ün 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde, eski kış aylarından eser yok.

Adını karla kaplı ovadan alan 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde kış ayları eskisi gibi geçmiyor. İlçenin 2 bin ve üstü rakımlı tepelerinde kar kalınlığı 2-3 metreyi bulurken, şehir merkezinde bu sene en fazla 1 metreyi bulabildi. Yine geçtiğimiz yıllarda sık sık kar yağışının olduğu ilçede, kar yağışı bu yıl sadece 15 gün etkisini gösterebildi. Belediye ekiplerinin çalışmalarıyla ilçe merkezinin birçok kısmında kar bulunmazken, vatandaşlar da kışın eskisi gibi sert geçmediğini dile getirdi.

Her sene sralık ayında başlayan kış aylarının bu sene ocak ayının sonuna doğru başladığını aktaran vatandaşlardan Metin Kanat, "İlçemiz Karlıova'da her sene 2-3 metre kar yağardı. Bu sene aralıklarla yağan kara rağmen bir metreyi ancak bulabildi. Eskiden kış aralık ayında başlardı, bu sene ocak ayının sonlarında başladı. Bir metreyi bulabildi ancak. Umarım her sene böyle geçer" dedi.

Kaynak: İHA

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