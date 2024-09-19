Karlıova\'da Gaziler Günü Töreni

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.
Törene, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, Jandarma komutanBinbaşı Mehmet Börekçi, gaziler, askeri personel ve kurum müdürleri katıldı.
Karlıova Kaymakamlığınca gaziler onuruna yemek verildi.
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