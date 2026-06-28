Karlıova'da Geleneksel At Yarışları Yapıldı - Son Dakika
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Karlıova'da Geleneksel At Yarışları Yapıldı

Karlıova\'da Geleneksel At Yarışları Yapıldı
28.06.2026 14:40
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Toklular köyünde düzenlenen at yarışlarında 32 sporcu mücadele etti, dereceye girenlere altın verildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyünde geleneksel at yarışları düzenlendi.

Karlıova Belediyesi ile Karlıova Atlı Spor Kulübü tarafından organize edilen yarışta 32 sporcu mücadele etti.

Üç kategoride düzenlenen müsabakalarda, Mehmet Şahin, Serhat Kala ve Alican Şahin kendi kategorilerinde birinci oldu.

Dereceye girenlere Karlıova Belediyesi tarafından altın hediye edildi.

Yarışmacılardan 31 yaşındaki Mehmet Şahin, basın mensuplarına, birinci olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Şahin, "Bir gelenek yaşatılıyor. Atçılığın devam etmesi çok güzel bir şey. Büyüklerimizin desteğiyle yarışlarımız devam ederse çok güzel olur. Bugün bir kategoride birinci oldum. Çok güzel bir duyguydu." ifadelerini kullandı.

Karlıova Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Metin Bingöl de yarışlara ilginin yüksek olduğunu belirtti.

Asıl yarışların Kaymakamlık koordinesinde ekim ayında düzenleneceğini anlatan Bingöl, yarışlara katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

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